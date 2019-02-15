محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعلن القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة توم جولدبرجر، أن إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة ومصر ارتفع إلى ٩ر٦ مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولي من العام الماضي (2018)، بزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
واضاف جولدبرجر - في تدوينة اليوم الجمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- أن قيمة الصادرات الأمريكية إلى مصر بلغت ٦ر٤ مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكي: ارتفاع حجم التجارة بين واشنطن والقاهرة إلى 6.9 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.