محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود بكار:
افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، منذ قليل، الدورة الثالثة من ملتقى "أولادنا" في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.
وتنظم الملتقى، مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بمشاركة ٣٦ دولة، وقدم الحفل الفنان هاني رمزي، المذيعة جاسمين طه، والطفلة مريم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشهد الافتتاح، عروضًا فنية لبعض الفرق المشاركة، وفقرات للسيرك القومي، وفقرات فنية، بمشاركة الفنانة الكبيرة يسرا، التي تغني بمشاركة ذوي القدرات الخاصة من كلمات الشاعر أمير طعيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح "ملتقى أولادنا" بحضور 5 وزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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