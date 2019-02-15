كواليس "العزومة الأخيرة" في حياة أسرة ضحية حادث الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

حالة من الصدمة سيطرت على جيران أسرة حماده فرحات "الطيب"- كما وصفوه- الذي لقي مصرعه وزوجته وطفله في حادث تصادم بالشروق، إذ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث.

كان اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تلقى بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل وآخرى ملاكي بدائرة قسم الشروق، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة كانوا متواجدين داخل سيارتهم الملاكي، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الشروق العام.

وقال مصطفى نبيل، أحد الجيران، إن سائق النقلفر هاربًا بعد الحادث، لافتا إلى أن سرعة تدخل الأهالي وأجهزة الأمن بقسم الشروق حال دون وفاة باقي أفراد الأسرة، نتيجة سرعة نقل المصابين إلى مستشفى الشروق العام، مشيرا إلى أن "الأستاذ فرحات" كان يتمتع بحب واحترام الجميع.

من جانبه قال مصدر أمني، إن الأسرة كانت عائدة من عزومة لدى أحد أقاربهم، وأثناء سيرهم بسيارة "ميتسوبيشي لانسر" في تقاطع "ميدان النافورة"، اصطدمت بهم سيارة "تريلا"، مخصصة لنقل مواد البناء، ما أسفر عن مصرع كلا من: "حماده فرحات حنفي" 46 سنة، وزوجته "شيماء محمد"، ربة منزل 37 سنة، ونجلهما "براء" 8 سنوات، وأُصيب الأبناء:"أسماء" 12 سنة، و"رغدة" 7 سنوات، و"عمر" 5 سنوات، يخضعون للعلاج بمستشفى الشروق.

أضاف المصدر أن الأب المتوفى حاصل على بكالورويس خدمة اجتماعية، يعمل في شركة خاصة، كان يقود سيارته، وجواره زوجته "شيماء"، يجلس على قدميها طفلهما "براء"، لاقتًا إلى أن الحادث وقع في أحد تقاطعات المنطقة الأولى.

وطالب عدد من أهالي الشروق بضرورة وضع إشارات مرورية في تقاطعات المدينة، وتكثيف الحملات المرورية والتصدي لحالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة حفاظا على الأرواح. وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بعد القبض على السائق والسيارة النقل المتسببة في الحادث.