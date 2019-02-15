"عُثر عليه في الأسكندرية".. الأمن ينجح فى إعادة طفل تائه لأهليته بالقاهرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه من العثور على طفل يدعى "سمير . م "، يبلغ من العمر تسع سنوات - طالب بالصف الرابع الإبتدائى بمدرسة الشيخ صالح الإبتدائية بالسيدة زينب؛ حيث أفاد أنه متغيب عن أهليته وحضر إلى الإسكندريه صحبة صديق له وذلك بإستقلال قطار من القاهره .

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل المذكور وتم إخطار مديرية أمن القاهرة؛ حيث تمكن قسم شرطة السيدة زينب من التوصل إلى أهلية الطفل من خلال بياناته المسجلة بالمدرسة الخاصة به ، حيث تم إستدعاء والده "مصطفى . س"، ومقيم بشارع مجلس الأمة بالسيدة زينب .

أعقب ذلك توجيه مأمورية من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الإسكندرية لإستلام الطفل من نقطة شرطة سيدى بشر التابعة لقسم المنتزه وتسليمه لقسم شرطة السيدة زينب ، وتم تسليم الطفل لوالده وتعهد بحسن رعايته .