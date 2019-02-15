مصر | حبس قاتلة صديقتها ببولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس قاتلة صديقتها ببولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل صديقتها، كما صرحت بدفن جثة المجني عليها بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاتها.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور في كشف غموض العثور على جثة سودانية الجنسية داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن صديقتها وراء قتلها، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليها وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا من الأهالي مفاده بالعثور على جثة "لمياء.ح"، في العقد الثالث من العمر، بشقة بالطابق الأرضي بعقار، بدائرة القسم، مسجاة أرضًا بجوار سرير داخل أحد الغرف وبها جرح بالجبهة من الأمام.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، لمكان البلاغ، وبالتقابل مع "عبد العظيم. ع. ا. ا. ا. ع"، 44 سنة، سمسار، مستأجر الشقة ومقيم بها، قرر أن المجني عليها وأخري تدعى إجلال.م.ع.م، 33 سنة، وصحبتها طفل رضيع، تستأجران الغرفة محل البلاغ، وإنه صباح يوم العثور على الجثة، تقابل معها حال خروجها، وأخبرته أن المجني عليها مستغرقة في النوم داخل الغرفة، ونظرًا لعدم ظهور المجني عليها حتى وقت متأخر من اليوم دلف إلى غرفتها، حيث عثر على جثتها، واتهم الثانية بارتكاب الواقعة.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، أمكن التوصل إلى تحديد شخصية المجني عليها "لمياء.ح.إ.س" 27 سنة، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة المختصة، أمكن ضبطها وبحوزتها هاتف محمول، خاص بالمجني عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت أنه بتاريخ الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما لسوء معاملة المجني عليها لطفلتها الرضيعة بسبب بكائها، تطورت إلي مشاجرة قامت خلالها المتهمة بالتعدي على المجني عليها بالضرب بقطعة خشبية على رأسها كانت بالغرفة سكنهما محدثة إصابتها التي أودت إلى وفاتها، واستولت على هاتفها المضبوط بحوزتها، وأرشدت عن مكان إخفائها للقطعة الخشبية المستخدمة حيث أمكن ضبطها بالشقة محل الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.