مصر | التصريح بدفن جثة الطالبة المنتحرة في الصف

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صرحت النيابة العامة بدفن جثة الطالبة المنتحرة بمركز الصف، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، إلى أن الطالبة المنتحرة بمركز الصف، كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لمعاتبة أسرتها لها، بسبب رسوبها المتكرر وفشلها في الدراسة.

وأضافت التحقيقات، أنها يوم الواقعة، علقت ايشارب بمروحة السقف، ووقفت على طاولة، ثم شنقت نفسها، ما أسفر عن مصرعها في الحال لنحافة جسمها.

وأوضحت التحقيقات أن والدة المنتحرة، شاهدت ابنتها معلقة بمروحة السقف، وحاولت إنقاذها لكنها وجدتها جثة هامدة.

كانت أقدمت طالبة بالصف الثاني الإعدادي على الانتحار، بشنق نفسها، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، بمركز الصف وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا من الأهالي، بانتحار "شهد. م"، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، 14 سنة، عن طريق شنق نفسها، داخل حجرتها، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم تامر عبدالعزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، وتبين أن المتوفاة قامت بشنق نفسها عن طريق، ربط ايشارب بمروحة السقف الخاصة بحجرتها.

وبفحص الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسدها سوي حز واحمرار حول رقبتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.