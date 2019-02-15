شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. البابا تواضروس يلقي محاضرة عن قيم المحبة والتسامح بالجامعة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل الجامعة البريطانية في مصر، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت في زيارة تاريخية للجامعة.

ويلقي البابا تواضروس، محاضرة عن المحبة والتسامح، وأثرهما في بناء الأمم والمجتمعات، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء، وكبار رجال الدولة، والعلماء والمفكرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، محمد فريد خميس، ورئيس الجامعة، وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب، وكبار رجال الدين الإسلامي والمسيحي.