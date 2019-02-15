شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تستقبل نائب رئيس مجلس إدارة ماستر كارد العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مايكل فورمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد العالمية، وخالد الجبالى، رئيس منطقة الشرق الأوسط بالشركة، ومجدى حسين مدير مكتب الشركة بالقاهرة.

وذلك لمناقشة الشراكة مع الوزارة في مجالات الشمول المالى واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم الخدمات المالية وخصوصا التحويلات المالية في برامج الدعم النقدى وتحويلات أصحاب المعاشات من خلال الهيئة القومية للتأمينات.

بالإضافة للتعاون الحالى في مجال إتاحة النفقة للمطلقات من خلال التليفون المحمول وبنك ناصر الاجتماعى، كما تمت مناقشة عدة مقترحات للتعاون المستقبلى وإقامة ورشة عمل لتطوير الأفكار للاستفادة من التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع ومحدودى الدخل.