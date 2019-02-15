شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تُسيّر 56 رحلة خاصة لنقل معتمري فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين، يأتي هذا التعاون بعد توقف دام لما يقرب من ٦ سنوات، حيث حرصت مصرللطيران على تذليل كافة الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى.

هذا من المتوقع أن يبدأ تسيير هذه الرحلات الخاصة اعتبارًا من ٤ مارس وحتى ٥ يونيو القادم وذلك بواقع ٤ رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على متن طائرات الشركة من طراز الإيرباص ٣٣٠-٢٠٠.