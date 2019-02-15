شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي طنطا يناشدون محافظ الغربية إنقاذ مشرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من أهالي منطقة ترعة الشيتي، التابعة لحى أول طنطا بمحافظة الغربية بتدخل هشام السعيد، محافظ الغربية، لإنقاذ حياة أحد المسنين الذي لا يوجد مأوى له سوى «بير سلم» بأحد العقارات السكنية بالمنطقة.

وأكد الأهالي أن هذا الشخص يدعى «عم خميس» وقعيد ولا يستطيع الحركة ودائم التألم والبكاء بسبب مرضه.

وأضاف الأهالي أنه متواجد بمنطقة شارع العجايبي رقم 2 من ترعة الشيتي بدائرة أول طنطا.

وطالب الأهالي بتدخل هشام السعيد لإصدار تعليماته لمسؤولي مديرية التضامن والتدخل السريع لإغاثة هذا المسن وعلاجه وتوفير حياة كريمة وآمنه له ولكن دون جدوى حتى الآن، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى المحافظ.