رئيس حزب الوفد: الإعلام "رئة الشعب" التي يتنفس منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب كان وسيظل مدافعا عّن الديمقراطية والدستور.

وأضاف أبو شقة، في كلمته باحتفالية تكريم أفضل الإعلاميين والصحفيين في 2018 باستفتاء بوابة الوفد الإلكترونية، أن "الديمقراطية هي الدفاع عن رأيي ورأي الآخر بل رأي الآخر أكثر مني".

ولفت إلى أن "حرية الصحفي والمواطن حرص عليها الدستور المصري ومكفولة في مواده 65 و71 و70 أيا كان الفكر والتوجه.. وحرصنا على ألا يكون للصحفي عقوبة حين يبدي رأيه في أي شأن، فالدستور يعني الحرية للصحفي والمواطن".

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وأشار إلى أن "الدولة تُفعل المادة 5 من الدستور التي تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة، ونحن مع تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية، الإعلام فيها هو الرئة".

وقال إن "مصر والمصريين يراهنون على الإعلام لمواجهة وتصدي أي محاولات خبيثة ضد الوطن، بل ويساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي".

ووجه أبو شقة حديثه للإعلاميين: "أنتم من تتصدوا لمن يوقف المسيرة أو يعرقلها فأنتم صوت الشعب ورئته التي يتنفس منها".