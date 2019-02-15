إخماد حريق بمحل عطور في ميدان لبنان دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق بمحل عطور في ميدان لبنان دون إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة العجوزة.
دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران داخل محل عطور، وأخمدوا الحريق قبل امتداده إلى المحلات المجاورة.
تم تحرير المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.
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