شهود عيان: سطو مسلح على محل مجوهرات بحدائق الأهرام (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أفاد شهود عيان من أهالي منطقة حدائق الأهرام، بوقوع حادث سطو مسلح على محل مصوغات ذهبية، مساء الجمعة.
وقال شهود عيان إن 4 ملثمين مدججين بالسلاح، نفذوا حادث سطو على محل مجوهرات "الطويل" بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.
وحسب الشهود، أصيب مالك المحل بطلق ناري في البطن، وتم نقله إلى المستشفى وحالته خطرة، في الوقت الذي لاذ الجناة بالهرب مستقلين سيارة ملاكي ماركة "لانسر".
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