شهود عيان: سطو مسلح على محل مجوهرات بحدائق الأهرام (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أفاد شهود عيان من أهالي منطقة حدائق الأهرام، بوقوع حادث سطو مسلح على محل مصوغات ذهبية، مساء الجمعة.

وقال شهود عيان إن 4 ملثمين مدججين بالسلاح، نفذوا حادث سطو على محل مجوهرات "الطويل" بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

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وحسب الشهود، أصيب مالك المحل بطلق ناري في البطن، وتم نقله إلى المستشفى وحالته خطرة، في الوقت الذي لاذ الجناة بالهرب مستقلين سيارة ملاكي ماركة "لانسر".