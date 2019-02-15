أخبار مصر | وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني تعزيز الأولويات التنموية لإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني تعزيز الأولويات التنموية لإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، "تارو كونو" وزير خارجية اليابان، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، التي تنعقد خلال الفترة من 15 – 17 فبراير 2019، حيث تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك خلال قمتي التيكاد ومجموعة العشرين القادمتين.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بتأكيد اعتزاز مصر بالتطور الذى شهدته العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الخمس الماضية استمرارا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

وأكد شكري على الأهمية التي تعلقها مصر على مشاركة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح المتحف المصري الكبير الذى يعد شاهداً على تميز العلاقات بين البلدين.

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كما أشار شكري بشكلٍ خاص إلى التعاون بين البلدين في مجال التعليم، والذي تقدره مصر والسيد رئيس الجمهورية شخصياً باعتباره أحد أهم مجالات التعاون حالياً بين البلدين.

وأوضح حافظ أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في إطار قمة التيكاد السابعة وقمة مجموعة العشرين، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث أكد وزير الخارجية الياباني على الأهمية التي يعلقونها على مشاركة السيد رئيس الجمهورية فى تلك الاجتماعات.

هذا، وتطرق اللقاء إلى مُجمل الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد وزير خارجية اليابان استمرار دعم بلاده لوكالة "الأونروا"، كما اهتم "كونو" بالتعرُف على تقدير الوزير شكري اتصالا بالأوضاع الحالية في سوريا.