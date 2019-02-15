أخبار مصر | "شكري" يبحث مع وفد اللجنة "اليهودية - الأمريكية" استئناف عملية السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكري" يبحث مع وفد اللجنة "اليهودية - الأمريكية" استئناف عملية السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، بوفد اللجنة اليهودية الأمريكية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث ركز اللقاء على سبل استئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. كما تناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات وما تحققه من مصالح مشتركة للبلديّن.

وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوفد استمع بشكل مفصل خلال اللقاء إلى عرض لتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس المرجعيات الدولية المُتفق عليها وحل الدولتيّن من أجل التوصل لتسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، حيث شدّد الوزير شكري على أهمية أن تضمن هذه التسوية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم حافظ تصريحاته، موضحاً أن شكري شدّد على أهمية الدور الذي تلعبه الدوائر الأمريكية المختلفة في تنشيط وتعزيز العلاقات الأمريكية مع مصر، مبرزاً أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، لاسيما في ظل توالي الأزمات وتزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.