أخبار مصر | غدا.. إطلاق حملة العلاج المبكر من أمراض السمنة والأنيميا بالمدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إطلاق حملة العلاج المبكر من أمراض السمنة والأنيميا بالمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمرا صحفيا غدا السبت بمقر مجلس الوزراء؛ لإطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم، المسح الطبي الشامل لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، والأمراض غير السارية على 3 مراحل لطلاب المرحلة الابتدائية بكافة أنواعها المختلفة طوال العام الدراسي الجاري.
وتأتي هذه الحملة القومية لمكافحة السمنة والأمراض غير السارية، في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، وانطلاقًا من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع المصري.
وتنطلق الحملة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الخطة الزمنية للحملة
من المقرر أن تبدأ الحملة من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى أبريل المقبل، لتطبق على جميع طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس في كافة محافظات الجمهورية.
ويتم البرنامج على 3 مراحل، الأولى تشمل محافظات الفيوم ودمياط وأسيوط ومطروح وبورسعيد وجنوب سيناء والقليوبية والبحيرة والجيزة والإسكندرية، والثانية تتم خلال شهر مارس المقبل وتشمل القاهرة والسويس والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان والأقصر، أما المرحلة الثالثة فتتم في نهاية مارس وخلال شهر أبريل وتشمل محافظات الدقهلية والشرقية والغربية وقنا والمنيا والوادي الجديد.
هدف المبادرة
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزارة تستهدف من خلال الحملة القومية لمكافحة الأنيميا والسمنة والتقزم، فحص 12 ونصف مليون طالبًا للكشف عن هذه الأمراض الثلاثة، مؤكدًا أن الحملة انطلقت منذ أيام للكشف عن أطفال المدارس فيما يخص أمراض السمنة والأنيميا والتقزم.
وفي سياق متصل، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وجهت بتسهيل مهام عمل لجان وزارة الصحة المكلفة بعملية المسح الطبي، وإبراز أهمية عملية المسح في وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل مهام لجنة وزارة الصحة في تنفيذ إجراءات المسح بالمدارس، إلى جانب مناشدة أولياء أمور الطلاب بأهمية إجراء الفحص الطبي حفاظاً علي صحة الطلاب.
توفير العلاج
وفيما يتعلق بالعلاج، أكد الدكتور خالد مجاهد في تصريحات إعلامية، بأن وزارة الصحة ستوفر العلاج مجانًا للمرضى مؤكدًا على أن هناك علاج متوفر لمرضى التقزم وهو عبارة عن نوع من الهرمونات.