أخبار مصر | غدا.. إطلاق حملة العلاج المبكر من أمراض السمنة والأنيميا بالمدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إطلاق حملة العلاج المبكر من أمراض السمنة والأنيميا بالمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمرا صحفيا غدا السبت بمقر مجلس الوزراء؛ لإطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم، المسح الطبي الشامل لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، والأمراض غير السارية على 3 مراحل لطلاب المرحلة الابتدائية بكافة أنواعها المختلفة طوال العام الدراسي الجاري.

وتأتي هذه الحملة القومية لمكافحة السمنة والأمراض غير السارية، في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، وانطلاقًا من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع المصري.

وتنطلق الحملة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.