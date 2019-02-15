أخبار مصر | غدا.. طرح كراسة الشروط للمرحلة الثانية من ورش دمياط للأثاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. طرح كراسة الشروط للمرحلة الثانية من ورش دمياط للأثاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطرح مدينة دمياط للأثاث غدا السبت، كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية لعدد محدود من الورش الصناعية المخصصة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية.

وسيكون التقدم عن طريق سحب كراسة الشروط، بداية من غد السبت وحتى الخميس المقبل بمقر الشركة بمكتبة مصر العامة بكورنيش النيل بمدينة دمياط.

Advertisements

وقال المهندس معتز بهاء، المدير التنفيذي للشركة، إنه سيتم طرح عدد محدود من كراسات الشروط، في مكتبة مصر العامة، لبيع ورش بمساحات 50 مترا، و100 متر، بسعر 300 جنيه للكراسة، وبسعر بيع المتر المربع 5950 جنيهًا للدفع النقدي، أو بواسطة التقسيط، من خلال البنوك المشاركة بالتمويل "بنك مصر، بنك كيوا.إن.بي، بنك الإسكان والتعمير، وبنك التنمية الصناعية" بفائدة ميسرة 5% متناقصة على مدى 10 سنوات ضمنها سنة سماح.

وكانت الشركة، قد طرحت 250 ورشة في سبتمبر 2017 وتم تسليم بعض الحاجزين الذين بدأوا فعليا في التشغيل والإنتاج بالمدينة حاليا، بعدما أصبحت جاهزة بالكامل وكاملة المرافق.