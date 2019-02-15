شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية»: وزير التموين سمح بوجود الكارت الذهبي لـ20% من المخابز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن 20% من أصحاب المخابز البلدية المدعمة حاليا على مستوى الجمهورية التي تنتج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لديهم كارت ذهبي، بمتوسط بين 300 إلى 500 رغيف يوميا، موضحا أن الكارت عبارة عن بطاقة إلكترونية يحصل عليها صاحب المخبز يتم صرف الخبز لأصحاب البطاقات الورقية أو ممن ليست لهم أي بطاقات تموينية ذكية، حيث تقوم مكاتب التموين بتوجيه المواطنين إلى المخابز من خلال خطابات معتمدة لصرف الخبز للمواطنين.

وأضاف غراب، لــ«المصري اليوم»، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، سمح بوجود الكارت الذهبي لأصحاب المخابز في بعض المحافظات ذات الكثافة السكنية لفترة مؤقتة لحين استخراج المواطنين البطاقات الذكية، موضحا أن عدد المخابز البلدية على مستوى الجمهورية يبلغ حوالى 30 ألف مخبز تنتج يوميا نحو 250 مليون رغيف خبز بلدية مدعمة بشكل يومى للمواطنين مستحقي الدعم في مختلف المحافظات.

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وأوضح رئيس الشعبة أن سبب امتناع بعض المخابز عن صرف الخبز لأصحاب البطاقات الورقية خلال الفترة الماضية، تنفيذا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بإلغاء الكرت الذهبي والذي يسمح للمخابز بإتاحة الخبز لأصحاب البطاقات الورقية دون استخدام ميكنة البطاقات الذكية، مضيفا أن بعض أصحاب البطاقات الورقية من المغتربين كانوا يصرفون البطاقات الذكية لذويهم وفى نفس الوقت يحصلون على الخبز بالبطاقات الورقية وهذا يمثل ازدواج لصرف الدعم ويعتبر إهدار للمال العام.

وطالب رئيس الشعبة، أصحاب البطاقات الورقية ومن ينطبق عليهم شروط الحصول على خبز بلدي مدعم بالتوجه إلى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لاستخراج بطاقه تموين ذكية، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة من وزير التموين لصرف الخبز بالبطاقات الورقية.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين أنه يتم حاليا توفير الخبز للمواطنين في مختلف المحافظات من خلال البطاقات الإلكترونية بجانب الكارت الذهبى لدى أصحاب المخابز ويتم صرف الخبز من خلاله لمن له بطاقات تموين ورقية أو ممن ليست لهم أي بطاقات تموين، كما أنه يتم صرف الخبز بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة، وذلك في إطار الحرص على توفير السلع المدعمة للمواطنين بشكل مستمر.

وأوضح المصدر، لــ«المصري اليوم»، أنه بمجرد الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الورقية إلى إلكترونية سيتم إلغاء الكارت الذهبى لأصحاب المخابز، وأن الوزارة حريصة على ضبط المنظومة لمنع تسرب الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه وضم الفئات الأولى بالرعاية من خلال استخراج بطاقات تموين جديدة لهم لمن ليس له بطاقة.