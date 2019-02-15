شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب «الفتاح العليم»: يجب أن نثق في ذاتنا ومؤسساتنا ووطننا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناول الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، خطيب مسجد الفتاح العليم، خلال خطبة الجمعة حول «إعادة الثقة في الذات».

وقال الأزهري إن أي أمة من الأمم لا يمكن أن تبني المؤسسات ولن تجد لها موضعا بين الأمم إلا إذا ملأت قلوب مواطنيها بحالة من الثقة في الذات والمؤسسات وفي الوطن، وذلك بأكمله ينبع من قيمة عليا من الثقة في المولى جل جلاله، فالولايات المتحدة منذ 3 قرون تقريبا قد جعلت شعارها الأول المطبوع على الدولار – نحن نثق بالله – ليتبين أن أي أمة من الأمة لها قيمة مركزية يستمد المواطن منها يقينًا عظيما ينعكس على ثقته في ذاته وثقته في مقدرته على أنه يصنع نجاحا.

وأضاف أن الأمم والحضارات بأكملها تحتفل بأعيادها الوطنية والقومية وبانتصاراتها وأمجادها لتضخ في وجدان كل مواطن حي على أرض وطنه، أن وطنه عظيم، يفختر به، ويثق فيه ولا يفقد ثقته في ذاته ولا وطنه ولا مؤسساته أبدا.

بدأت الموجة الأولى بأن يتشكك الإنسان في مؤسسات وطنه واستغلت في هذا تيارات مغلوطة شككت في قيمة الوطن وأشاعت بين الناس اهتزاز ثقة الإنسان في مؤسسات وطنه ولم يزل هذا المسار يتبلور حتى وصل لذروته بأن يتشكك المصري بقوة في مؤسسات وطنه، وعلى الأخص من ذلك 4 مؤسسات بأن يفقد ثقته في مؤسسة الشرطة، ثم مؤسسة القوات المسلحة، ثم فقدان الثقة في القضاء، ثم فقدان الثقة في مؤسسة الأزهر الشريف.

وتابع: وقد استغلوا خطأ أفراد هنا أو هناك ولا تخلو مؤسسة من أخطاء، وتتسارع هذه الوتيرة بغرض أن تمتلأ نفس المصري بشك عميق في مؤسسات بلده.

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وانطلقت الموجة الثانية من التشكك في تاريخه المشرف، فإذا بحمله تهدم رمز مثل الشيخ الشعراوي، وحملة تهدم رمز مثل احمد عرابي، وحملة تشكك المصري في انتصار أكتوبر، وحملة تشكك في رمز مثل القائد صلاح الدين الأيوبي، وحملة أخرى أن المصري لم يبنِ الهرم بل بنته كائنات فضائية.. في أمواج متتالية لفقدان الثقة في مؤسسات بلده ثم تاريخه.

وقال إن هناك فارقا كبيرا بين نقد التاريخ ونقد الرموز، ما هو واجب على كل صاحب عقل حر لنستفيد من التجارب ولا نكرر أخطاءها، وبين إهانة الرموز والتاريخ.

وبعد فقدان المصري ثقته في مؤسساته وتاريخه وجدوا أنه ربما يظل قادرا على صناعة نجاحه لأنه يظل واثقا في ذاته، فانطلقت الموجة الثالثة التي تملأ المصري إحباطا وكآبة حتى يغلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يجتاز أمة أو يبني وطنا، مؤكدا أن هناك التفافا ماكرا على يقين الإنسان المصري ورسوخه وثقته محاولة ماكرة لهدم الإنسان المصري من داخله.

وتوجه الأزهرى بالنداء لكل مواطن قائلا: ثق في نفسك وفي تاريخك وفي مؤسسات وطنك، أيها المواطن المصري لا تحزن حيث أذكرك بقول موسى «كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ»

وأوجه نداء امتنان لكل أم مصرية كريمة ربما رجع إليها ابنها في يوم من الأيام كئيبا محبطا فكانت تملأ قلبه يقينا في ربه وفي ذاته، فإذا بِنَا تربينا على يد أمهاتنا التي تملأ قلوبنا ثقة ويقينا في النجاح.

واستطرد قائلا: ثم إلى المواطن الكريم على أرض العراق لا تفقد ثقتك في ذاتك ويمكن أن تعيد بناء وطنك، وإلى المواطن اليمني يمكنك أن تعيد بناء وطنك، وإلى كل أبناء ليبيا: ثق في ذاتك وقف على قدميك وامتلأ يقينا في مقدرتك على النجاح وطهر بلدك من الإرهاب وأعد تعمير وطنك وشعب مصر العظيم في ظهرك، مضيفا: إلى السودان وسوريا والجزائر والمغرب وموريتانيا، نداء حار من أرض مصر ثقوا في التاريخ المشرف لبلادكم، إن الثقة في الذات متفرعة عن امتلاء قلب الإنسان يقينا في ربه وكلما امتلأ قلب الإنسان يقينا أشرقت أنوار اليقين في الجنان والفؤاد فانعكست على الإنسان ثقة في ذاته ومقدرته ومعالجة لهمومه ومشكلاته.

وتابع: إياك أن تحبط أو تيأس أو تغرق في نفق مظلم من الشكوك أعد بناء الذات قف على قدميك، كن صاحب قامة مرتفعة، سنعيد بناء أوطاننا ومؤسساتنا وسندافع عنها.