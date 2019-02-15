شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشهد صلاة التجنيز على نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظة البحر الأحمر، الجمعة، صلوات تجنيز مثلث الرحمات، نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف مطرانية البحر الأحمر، بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة، بحضور الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ووكيل قداسة البابا تواضروس الثاني لشؤون إدارة الإيبارشية بالبحر الأحمر، وبمشاركة عدد كبير من أحبار الكنيسة والآباء كهنة البحر الأحمر، وممثلي الطوائف المسيحية وعدد من محبي الأسقف الراحل.
وقال المحافظ في كلمته ندعو الله أن يتغمد الفقيد نيافة الأنبا ثاؤفيلس بالرحمه ويتقبله قبولا حسنا.
كما وجه نيافة الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر الشكر للمحافظ وجميع الجهات التي شاركت صلاة التجنيز بالكاتدرائية.
كما حضر صلاة التجنيز اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد ووالسيد اللواء خالد بدوى نائب مدير أمن البحر الأحمر ولفيف من رجال الأزهر والأوقاف والجهات التنفيذية والشعبية والأمنية.
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