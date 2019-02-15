شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق حملة تطعيمات طلاب الابتدائي ضد أمراض الأنيما والتقزم والسمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة الصحة والسكان، السبت، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تأجيل موعد إطلاق الحملة التي كان مقررا لها الثلاثاء الماضي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتستمر الحملة حتى 28 من الشهر الجارى، بهدف الحفاظ على صحة الطلاب ورعايتهم الصحية، خاصة في هذه المرحلة المبكرة وتأثيرها عليهم في سنوات عمرهم.

وتستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى اليوم السبت وتشمل محافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة)، أما المرحلة الثانية فستبدأ خلال الفترة من 1 مارس إلى 20 من الشهر نفسه، بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 إبريل المقبل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادى الجديد).

ويتم الكشف على التلاميذ يتم بموجب موافقة مسبقة من ولى الأمر، وسوف يمنح كل طالب «كارت متابعة» مدونا به كل البيانات الخاصة به، وفى حالة اكتشاف إصابة أي من التلاميذ يتم الاتصال الفورى بولى الأمر لتحديد موعد لتوقيع الكشف عليه، في العيادات الشاملة التابعة للهيئة، أما في حالة عدم إصابة الطفل بأى من الأمراض السابقة فيتم تدوين ذلك بالكارت الصحى ويسلم لمدير المدرسة وأيضا ولى الأمر، مؤكدة أنه لا يتم اتخاذ أي خطوة إلا بمعرفة وموافقة ولى أمر التلميذ.

وسيتم توفير جهاز حاسب آلى بكل مدرسة متصل بشبكة الإنترنت ‏لاستخدمه في عملية إدخال البيانات الخاصة بالطلاب، وغرفة للفحص بكل مدرسة ابتدائية مثل غرفة طبيب المدرسة أو الزائرة الصحية تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة لإجراء الفحص بها، وسيتم تجميع صور شهادات الميلاد المميكنة لجميع الطلاب بكل مدرسة ابتدائية مرفقًا ‏بها الموافقة الكتابية على إجراء المسح الطبى من ولى الأمر.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على اهمية نجاح المبادرة في جميع مدراس التعليم الابتدائى بجميع محافظات الجمهورية من خلال تحديد المراحل التنفيذية الثلاث، وتشكيل لجنة بكل محافظة من (مدير الفرع، ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومدير المناطق الأزهرية)، مؤكدة قيام اللجان بوضع الخطة التنفيذية داخل المحافظة، والمتابعة لتنفيذ برنامج المسح، والتنسيق وتشكيل فرق العمل تحت إشراف طبيب وزائرتين صحيتين، وفنى معمل ومدخل بيانات).

وأشارت إلى نجاح نتائج المرحلة التجريبية لمسح (81) مدرسة بعدد (40500) طالب، وكانت ممثلة فعلًا لحالات الطلاب الصحية والتى من شأنها يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية لهم، وخاصة حالات التقزم التي يمكن علاجها قبل بلوغ الطفل 15 عامًا والتى من شأنها أن تؤثر عليه بدنيًا ونفسيًا.

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من ناحية أخرى، حذر صيادلة، على صفحات التواصل الاجتماعي، من تفاعل المادة الفعالة للتطعيم الخاص بالديدان المعوية، الذي يتلقاه طلاب المدارس حاليًا، واحدى المواد الفعالة التي تدخل في الكثير من أدوية المعدة المشهورة في مصر، والذى قد ينتج عنه اصابة الأطفال بمرض خطير، فيما رفضت وزارة الصحة التعليق على الواقعة وأعلن متحدثها الرسمي اصدار بيان بالواقعة لكن لم تصدر الوزارة أي بيانات بالرغم من مرور 24 ساعة على الواقعة.

كانت وزارة الصحة بدأت الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية في مدارس 15 محافظة، وذلك منذ يوم 12 فبراير وحتى 21 فبراير الجارى، ومن المقرر أن تنطلق المبادرة في باقي محافظات الجمهورية بداية من يوم 19 مارس المقبل حتى 28 مارس.

فيما قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الامراض الجلدية، إن التحذيرات التي نشرها البعض عن خطورة تناول عقار ميترونيدازول (فلاچيل ) وعقار ميبندازول معا في نفس الوقت تحذيرات صحيحة نتيجة التداخل الدوائي الذي قد يحدث بينهما ويؤدي إلى الاصابة بمشكلة جلدية خطيرة للغاية تعرف باسم متلازمة ستيفنز چونسون.

وقال الصيدلي ياسر خاطر، عضو المركز المصري للحق في الدواء، إن مادة Mebendazole التي تستخدم في تطعيم الأطفال حاليًا في المدارس للقضاء على الديدان المعوية، هي مادة آمنة تمامًا وتقضى على الديدان المعوية، ولكنها تتفاعل Metronidazole وهى مادة خاصة بالطفيليات التي تصيب المعدة وتستخدم في الكثير من الأدوية.

وحذر من أن تناول الأطفال لأى دواء يحتوى على مادة Metronidazole خلال الفترة التي حصل فيها على التطعيم قد يسبب له تحلل في خلايا الجلد، ناتج عن حالة مرضية اسمها Stevens-Johnson syndrome، تنتج عن تفاعل المادتين مع بعضهما، مطالبًا بتجنب تناول تلك الأدوية لمدة أسبوع بعد التطعيم.

وطالب من وزارة الصحة بالتنبيه على أولياء الأمور بعدم استخدام الأدوية التي تحتوى على تلك المادة خلال فترة التطعيم، كما طالب أولياء الأمور بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأن ابنهم حاصل على تطعيم الديدان المعوية عند صرف أي دواء.

وأوضح أن مادة Metronidazole تدخل في أكثر من 20 دواء في السوق المصرى أشهرهم flagyl

amrizole

bumexazole

copagaramon

dumazol

entophar

flagellat

flagicure

flazol

metroflag

metron

metronidazole

metrozole

rosagel

trichocid