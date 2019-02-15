شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يكلف بالوقوف على أسباب حريق مشروع الطاقة الشمسية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة، ومدير مديرية القوى العاملة بأسوان، بمتابعة الحريق الذي نشب بإحدى الشركات التابعة بمشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان التابع لمحافظة أسوان.

وتلقى الوزير تقريرا عبر مديرية القوى العاملة بأسوان يشير إلى أن الحريق الذي حدث بإحدى شركات المشروع جاء نتيجة ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه، قبل وصول الحماية المدنية.

وسوف يتم إعداد تقرير شامل عقب إجراء تفتيش على المشروع بداية الأسبوع المقبل من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، للوقوف على وسائل الحماية المدنية المتوفرة بالمشروع.