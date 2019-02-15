شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يلتقي نظيره الأرميني بمؤتمر ميونخ للأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، نظيره الأرميني، زوهراب مناتساكانيان، الجمعة، وذلك المنعقد خلال الفترة من 15-17 فبراير الجاري، حيث يأتي اللقاء في اطار المساعي التي تقوم بها الخارجية المصرية لتوطيد أطر التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء حول العالم.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الوزير سامح شكري أكد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات بين مصر وأرمينيا، حيث أسهم المواطنون المصريون من أصل أرميني في تطور مصر السياسي والاقتصادي والثقافي على مدار السنين.

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وأضاف «حافظ» أن وزير الخارجية أعرب لنظيره الأرميني عن تطلع مصر لزيادة وتيرة تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مع أرمينيا على كل المستويات، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور على كافة الأصعدة.

وأوضح «حافظ» أن اللقاء تطرق أيضا لتطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، لاسيما نتائج الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في أرمينيا خلال سبتمبر 2017، حيث أشاد الوزيران بهذه التطورات الإيجابية وأعربا عن تطلعهما لعقد اللجنة المشتركة في القاهرة وقيام الوزير سامح شكري بزيارة إلى العاصمة الأرمينية يريفان قريباً. كما اتفقا الوزيران على تكليف السفيرين الجديدين إلى كل من القاهرة ويريفان بتنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء الأواصر التاريخية التي تربط بينهما.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن التقييم المصري للأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة أخر المستجدات في سوريا وليبيا واليمن.