فيديو.. حملات تموينية مكبرة تداهم الأسواق لضبط المخالفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى . جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، وفى إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى .

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