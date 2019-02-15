شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الداخلية تداهم الخارجين عن القانون بخمس محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة ، الشرقية، أسوان ، الفيوم ، القليوبية ) بحملات أمنية وإنضباطية مكبرة.. أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الإنضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية .