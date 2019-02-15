الارشيف / أخبار مصر

البيئة تعاين العمل فى مقلب مدينة قلين بكفر الشيخ والمدفن الصحى بالسادات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعاين العمل فى مقلب مدينة قلين بكفر الشيخ والمدفن الصحى بالسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فرع وزارة البيئة في منطقة وسط الدلتا بمعاينة مقلب القمامة الواقع بمركز ومدينة قلين في محافظة كفر الشيخ بناء على طلب تم تقديمه للوزارة للتأكد من حالة المقلب وعدم تأثيره على المنطقة المحيطة به. 

وقامت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزارة بمعاينة الموقع على الطبيعة وتم إعداد تقرير حول متابعة الموقف وذلك استجابة لطلب قدمه محسن عبد المنعم باز وقام بتزكيته النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب. 

Advertisements

كما تم معاينة المدفن الصحى المخصص لمحافظة الغربية بمدينة السادات من قبل إدارة المخلفات من أجل الوقوف على وضعه الحالى وتبين أن حالته مستقرة وتتم فيه أعمال الفرد والدمك والتغطية ويجرى عن التنسيق لإعادة تأهيل هذا المدفن داخل إطار العمل بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تعاين العمل فى مقلب مدينة قلين بكفر الشيخ والمدفن الصحى بالسادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا