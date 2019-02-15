شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في بيروت تُعيد مواطنة مُسنة إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة مصر في بيروت أنها قامت بالتعاون مع أبناء الجالية المصرية بإعادة المواطنة المصرية حمدية سيد خليل البالغة من العمر 75 عاماً إلى أرض الوطن.
وذكرت السفارة - فى بيان صحفى اليوم الجمعة - أنها علمت مؤخراً بالحالة الصحية المتدهورة للمواطنة التي تقيم في لبنان منذ سنوات، حيث تدخلت السفارة لإنهاء الأمور المُتعلقة بالغرامات المستحقة عليها نتيجة مخالفة نظام الإقامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع السلطات اللبنانية لتأمين ظروف عودتها إلى أسرتها في مصر.
وأضافت أن أحد مندوبي السفارة وبعض من أبناء الجالية المصرية، رافقوا المواطنة صباح اليوم إلى مطار بيروت، وهى في طريقها إلى أرض الوطن.
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