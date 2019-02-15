شكرا لقرائتكم خبر عن نشر سيارات إغاثة وطوارئ بغرف عمليات المرور بعد سقوط أمطار بالطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت إدارة المرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بعد سقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

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كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.