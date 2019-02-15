شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة: تطبيق التذكرة المميكنة قبل نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن خطتها لتطبيق التذكرة الإلكترونية على جميع خطوطها، وذلك فى إطار اتجاه الدولة، واتخاذ خطوات جدية لتحقيق التحول نحو المجتمع الرقمى اللانقدى، وتنفيذا لاستراتيجية رؤية مصر 2030، فى مجال تكنولوجيا الدفع الإلكترونى.



من جانبه، أكد اللواء على رزق رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة بصدد وضع آلية لتطبيق التذكرة الإلكترونية، والكروت مسبوقة الدفع على أسطول الاتوبيسات العاملة بالهيئة، وذلك لـ2000 أتوبيس ضمن خطة الهيئة لتعميمها على جميع الخطوط.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تنفيذ منظومة الدفع الإلكترونى شاملة، الكروت مسبوقة الدفع والتذكرة المميكنة، قبل نهاية عام 2019 وذلك بهدف تحسين الخدمة للمواطنين واستمرارا لعملية التطور والتقدم القائم بالهيىة، تماشيا مع اتجاه الدولة لتقليل التعامل بالأوراق المالية.