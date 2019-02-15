شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة السياحة تشارك في ماراثون الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، فى انطلاق ماراثون "الأهرامات" والذى نظمته إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وذلك تنشيطا لنمط السياحة الرياضية فى مصر.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، فى بيان، عن سعادتها للمشاركة اليوم فى هذا الحدث الرياضي، مؤكدة أن الوزارة تدعم كافة الجهود التى تسعى للترويج للسياحة المصرية، مشيدة بالتنظيم الجديد الذى شهدته مقدمة الشكر لكافة القائمين على التنظيم وخاصة الشركة المنظمة.

وأشارت الوزيرة الى أهمية هذا الحدث الذي يمزج ما بين السياحة الثقافية والرياضية، متمنية أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم المزيد من هذه الفعاليات المختلفة والأفكار الجديدة التى تلفت الأنظار إلى الأماكن السياحية فى مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن السياحة الرياضية أصبحت نمطا مهما يجذب شرائح متنوعة وجديدة من السائحين والشباب حول العالم، لافته إلى مشاركتها فى افتتاح أول فندق رياضى فى منطقة شرق الأوسط بمدينة الغردقة منذ شهور.

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وأضافت الوزيرة، أن هذا العام يشهد أيضا حدثا رياضيا هاما تستضيفه مصر، وهو بطولة كأس الأمم الافريقية فى يونيو المقبل، مؤكدة أن تنظيم مصر لمثل هذه الفعاليات يساهم فى وضع أجندة ترفيهية لمصر مليئة بالأحداث الثقافية والرياضية والفنية التى تجذب السائحين على مدار العام.

وسلم الوزراء الجائزة للمتسابق الذى فاز بالمركز الأول، وهو بطل أوليمبى من دولة أستراليا، وحرص الفائزون والمتسابقون على التقاط الصور التذكارية مع الوزراء.

من جانبه، أشار المتسابق الاسترالى الفائز إلى سعادته بهذه التجربة المختلفة وخوض سباقا رياضيا بين أحضان التاريخ في منطقة الأهرامات، لافتا إلى أنه شعر بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

الماراثون شارك فيه حوالي 4000 متسابق من بينهم 500 أجانب، جاءوا خصيصا إلى مصر من 75 دولة حول العالم للمشاركة في السباق الذي أقيم فى منطقة أهرامات الجيزة، وتضمن الجري مسافة 42 و 21 و10 كيلومترات.