شكرا لقرائتكم خبر عن مصلٍ يلقى قصيدة عن النظافة الشخصية عقب خطبة الجمعة بالقاهرة الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة جميلة تعبر عّن حجم التفاعل الايجابى مع موضوعات الخطبة المطروحة، سمح إمام مسجد الكريم بالتجمع، لاحد المصلين ويدعى " غريب الشعراوى" بإلقاء شعر عّن " النظافة الشخصية " وذلك عقب نهاية صلاة الجمعة. وكانت الخطبة قد تناولت موضوع النظافة فى حياة المسلمين، وكيفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا للنظافة فى كافة مناحى الحياة، وهو ما جعل احد المصلين لالقاء شعر عّن نفس الموضوع. وقال الشعراوى فى قصيدته عايز تتوب من الفتن قوم بس واتوضى صلى فرد وسنن ربك عليك يرضى خليك جميل الروح الروح دى من ربى عطرك كمال بيفوح ياللى انت بتربى متربى بالأخلاق والعلم بيزينك Advertisements الحلم منك داق .. انوار على جبينك خللى الجمال يمنحك أنوار من الجنة اوعى الشيطان يلمحك يا يخطفك منا خليك لطيف البدن والتوب يكون طاهر والاقيكى فى جنة عدن والنور عليك ظاهر

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