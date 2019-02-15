شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ضخ المياه تدريجيا لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن عودة المياه تدريجيا لمركز ومدينة "أوسيم ـ كرداسة ـ منشاة القناطر) وقراها، عقب انتهاء الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، لأعمال رفع كفاءة أحواض المروقات بمحطة مياه إمبابة.

وتفقد مهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، صباح اليوم محطة مياه إمبابة، مشيرا إلى أنه تم إعادة ضخ المياه، وتصل تباعا للمناطق المتأثرة عقب اتزان الشبكة.

جدير بالذكر، أن الشركة كانت قد أعلنت عن انقطاع المياه لمدة 3 أيام عن مناطق شمال الجيزة وقراها لزيادة كمية المياه المنتجة 50 ألف متر مكعب يوم.



عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (1)

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عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (2)



عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (3)