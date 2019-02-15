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عودة ضخ المياه تدريجيا لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن عودة المياه تدريجيا لمركز ومدينة "أوسيم ـ كرداسة ـ منشاة القناطر) وقراها، عقب انتهاء الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، لأعمال رفع كفاءة أحواض المروقات بمحطة مياه إمبابة.

وتفقد مهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، صباح اليوم محطة مياه إمبابة، مشيرا إلى أنه تم إعادة ضخ المياه، وتصل تباعا للمناطق المتأثرة عقب اتزان الشبكة.

جدير بالذكر، أن الشركة كانت قد أعلنت عن انقطاع المياه لمدة 3 أيام عن مناطق شمال الجيزة وقراها لزيادة كمية المياه المنتجة 50 ألف متر مكعب يوم.

 

عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (1)
عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (1)

 

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عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (2)
عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (2)

 

 

عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (3)
عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (3)

 

 

عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (4)
عودة المياه لمراكز أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة (4)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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