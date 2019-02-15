شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ووزيرة الثقاقة يبحثان تطوير شارع الأزهر وإنشاء متحف لنجيب محفوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد أبو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضارى، ومعاونيهم، فى ضوء التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين محافظة القاهرة، ووزارة الثقافة وجهاز التنسيق الحضارى، لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والثقافية والتراثية.

واستعرضا خلال الاجتماع، تطوير المنطقة المحيطة بتكية محمد بك أبو الدهب بشارع الأزهر، تمهيدا لتحويلها إلى متحف للأديب العالمى نجيب محفوظ، والذى تم اختيارها كمتحف للأديب الراحل نظرا لموقعها المتميز وتعبيرا عن شخصيات وأماكن روايات نجيب محفوظ، ويأتى فى إطار خطة وزارة الآثار بإعادة استغلال الأماكن الأثرية وإعادة توظيفها.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وتضم مسئولين من وزارة الثقافة والآثار والأوقاف والمرور وحى وسط لدراسة المقترح المقدم من جهاز التنسيق الحضارى، وتشمل خطة التطوير رفع التعديات والتشوهات من العقارات المحيطة بالتكية وإعداد التخطيط المروري بالشوارع الجانبية وتطوير سوق التبليطة المجاور للأثر مع إعادة رصف وتجميل المنطقة وتوحيد وجهات المحلات مع توفير وحدات إضاءة متميزة تتناغم مع طبيعة النسق التاريخي للمكان .



