شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تجرى مسح كامل للنهر بسوهاج وأسيوط للتأكد من انتهاء بقعة التلوث بالنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجراءات التأكد من انتهاء التلوث بالسولار بنهر النيل بسوهاج، وعدم وصول التلوث إلى المسطح النهرى بأسيوط، حيث أصدرت توجيهاتها بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسيوط بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشركة مياه الشرب ووزارة الرى، لعمل مسح كامل للنهر بنطاق محافظة أسيوط لتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال وجود تلوث.

وتبين من المسح الذى امتد من القناطر القديمة وحتى مركز أبو تيج عدم وجود آثار للتلوث فى نطاق المحافظة، وتم رصد نوعية مياه النهربعدة نقاط، من خلال معمل فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط حيث جاءت النتاج طبقا لحدود القانون، كما تم عمل مسح كامل لمنطقة البلاغ بسوهاج للتأكد من انتهاء التلوث، عدم ظهور أية آثار أخرى له.

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كانت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، قد تلقت بلاغا يفيد ظهور بقعة سولار بنهر النيل مجهولة المصدر أمام مأخذ محطة مياه بمدينة المراغة بمحافظه سوهاج وتم تشكيل لجنة عاجلة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لمعاينة التلوث واتخاذ الاجراءات اللازمة، والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لرفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث بنهر النيل للتدخل الفورى فى حالة الحاجة الى ذلك.