أخبار مصر | أرقام مهمة للإغاثة خلال تساقط الأمطار بالقاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مهمة للإغاثة خلال تساقط الأمطار بالقاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت إدارات المرور، والحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، سيارات لشفط المياه، وتم تخصيص أرقام للإغاثة " 136_ 01155554444"..

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن اى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" و يتم التنسيق مع كافة الجهات بسبب سقوط الأمطار.

وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، وارتفاع الموج به من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية به شمالية غربية، أما عن حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر فهي من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية به شمالية غربية.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى درجة واحدة.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.