انت الان تتابع الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باق الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 19 شبين الكوم 10 19طنطا 09 18دمنهور 09 17الإسكندرية 09 17بلطيم 10 17مطروح 10 16السلوم 04 15سيوة 09 18بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 09 18الإسماعيلية 08 19السويس 10 18العريش 09 18رفح 08 17رأس سدر 13 18نخل 05 15نويبع 13 18طابا