انت الان تتابع المرور يغلق طريق السويس الصحراوي لمدة 45 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طريق السويس الصحراوي
تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، عملية إغلاق جزئي لطريق السويس الصحراوي، بسبب أعمال تطوير لمدة 45 يوما في المسافة بتقاطعه مع الدائري حتى كوبري المشير أحمد بدوي الغربي، نظرا لتعارض الأعمال مع خطوط الغاز، وسط انتشار الخدمات المرورية، وستكون الأعمال بالتنسيق بين الهيئة الهندسية وشركة لمد خطوط الغاز لنقل خطوط الغاز المتواجدة، بالمسافة من بعد أسفل الدائري اتجاه السويس حتى مخرج مدينة الرحاب 1 وبطول 6.5 كم، ما يستلزم استقطاع حارة مرورية من أقصى اليمين في الاتجاه القادم من القاهرة حتى السويس لتنفيذ أعمال الحفر.
وسيتم نقل خطوط الغاز على 3 مراحل، وستجرى الأعمال في المرحلة الأولى في المسافة من أسفل الطريق الدائري مناطق أمداد الشرطة، والثانية ستكون من أمداد الشرطة حتى ما قبل مبنى الحماية المدنية، والثالثة من القرب لمبنى الحماية للمدنية حتى مخرج الرحاب 2، ولن يتم الانتقال لمرحلة أخرى إلا بعد الانتهاء من التي قبلها،
وستعين الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة).
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يغلق طريق السويس الصحراوي لمدة 45 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.