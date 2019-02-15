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المرور يغلق طريق السويس الصحراوي لمدة 45 يوما

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طريق السويس الصحراوي

طريق السويس الصحراوي

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، عملية إغلاق جزئي لطريق السويس الصحراوي، بسبب أعمال تطوير لمدة 45 يوما في المسافة بتقاطعه مع الدائري حتى كوبري المشير أحمد بدوي الغربي، نظرا لتعارض الأعمال مع خطوط الغاز، وسط انتشار الخدمات المرورية، وستكون الأعمال بالتنسيق بين الهيئة الهندسية وشركة لمد خطوط الغاز لنقل خطوط الغاز المتواجدة، بالمسافة من بعد أسفل الدائري اتجاه السويس حتى مخرج مدينة الرحاب 1 وبطول 6.5 كم، ما يستلزم استقطاع حارة مرورية من أقصى اليمين في الاتجاه القادم من القاهرة حتى السويس لتنفيذ أعمال الحفر.

وسيتم نقل خطوط الغاز على 3 مراحل، وستجرى الأعمال في المرحلة الأولى في المسافة من أسفل الطريق الدائري مناطق أمداد الشرطة، والثانية ستكون من أمداد الشرطة حتى ما قبل مبنى الحماية المدنية، والثالثة من القرب لمبنى الحماية للمدنية حتى مخرج الرحاب 2، ولن يتم الانتقال لمرحلة أخرى إلا بعد الانتهاء من التي قبلها،

وسيتم نقل خطوط الغاز على 3 مراحل، وستجرى الأعمال في المرحلة الأولى في المسافة من أسفل الطريق الدائري مناطق أمداد الشرطة، والثانية ستكون من أمداد الشرطة حتى ما قبل مبنى الحماية المدنية، والثالثة من القرب لمبنى الحماية للمدنية حتى مخرج الرحاب 2، ولن يتم الانتقال لمرحلة أخرى إلا بعد الانتهاء من التي قبلها، وستكون الأعمال بدءا من يوم الأحد المقبل من الساعة الخامسة صباحا حتى الرابعة عصرا بشكل يومي لمدة شهر ونصف الشهر.

وستعين الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة).

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