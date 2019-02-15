شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالإسكندرية، يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة، بحيث تكون مماثلة لنظيرتها في القاهرة.

وسيأخذ فرع الأكاديمية الجديد مكانه في قصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد، التابع بملحقاته لوزارة الثقافة.

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الوزيرة قالت إن القرار هدفه فتح آفاق تعليمية جديدة واستيعاب الراغبين فى دراسة الفنون بشكل علمى مُتخصص، مُشيرة إلى أن أكاديمية الفنون بالقاهرة تعد الوحيدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط وتعمل مناهجها على تخريج متخصصين أكاديميين يثرون ساحة الإبداع، باعتباره الوسيلة المثلى للارتقاء بالمجتمع وتنمية الوعى لبناء الإنسان.

من جانبه، قال الدكتور أشرف ذكي، رئيس أكاديمية الفنون، إن القرار جاء بعد الانتهاء من إعداد واستيفاء كافة مقومات بدء الدراسة به، ليصبح جاهزًا لاستقبال أبناء مدينة الثغر ومحافظات الدلتا.

يذكر أن أكاديمية الفنون تم تأسيسها في العام 1969. وتعد جامعة لتعليم الفنون وتضم 7 معاهد عالية، هي الفنون المسرحية، الكونسرفتوار، الباليه، السينما، الموسيقى العربية، النقد الفني والفنون الشعبية.

إلى جانب مدارس لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي – الفني)، كما تم مؤخرًا إنشاء مجموعة معاهد فنية جديدة لاستكمال المشروع العلمي والتعليم والفني، هي وحدة إصدارات الفنون، المبنى المركزي لتعليم الفنون، المعهد العالي لفنون الطفل، المعهد العالي لفنون العمارة البيئية، المعهد العالي لفنون ودراسات الترميم، المستشفى الأكاديمى والإسكان الطلابي، البلاتوه السينمائي واستديو الفيديو ومعمل التصوير السينمائي.