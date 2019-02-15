شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد سمير عبدالهادي على مدرسة في مسقط رأسه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد سمير عبدالهادي عشم الله مرزوق على مدرسة «ميت أبوعلي» الإعدادية في مركز الزقازيق.

وقال المحافظ إن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مُشددًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء.

كانت أسرة الشهيد تقدمت بطلب إلى مسؤولي المحافظة لإطلاق اسمه على المدرسة. ويعتبر الشهيد العريف سمير عبدالهادي عشم الله مرزوق «مفقود عمليات حربية».