شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا إرميا يترأس قداس إحياء ذكرى شهداء ليبيا بالعباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا أرميا السقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، صباح اليوم، الجمعة، قداسا إلهيا لإحياء ذكرى شهداء ليبيا، وسط حضور كثيف لأسر الشهداء، وذلك في مزار شهداء العصر الحديث بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالعباسية، وذلك في ذكرى العيد الرابع لشهداء «الوطن والإيمان بليبيا».

كان المجمع المقدس قد قرر في يونيو الماضي اعتبار «الثامن من أمشير- الخامس عشر من فبراير» من كل عام عيدا لشهداء العصر الحديث، وهو اليوم الذي تعيد فيه الكنيسة أيضا بعيد دخول السيد المسيح الهيكل.

يشار أن مزار شهداء العصر الحديث بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يحوي مقتنيات لكل من شهداء ليبيا ونجع حمادي والكنيسة البطرسية بالعباسية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية وكنيسة القديسين بالإسكندرية، وكنيسة مار جرجس والشهداء الأبرار بطنطا، إلى جانب مقتنيات لشهيدي العريش القس مينا عبود والقس رافائيل موسى، كما سيضم قريبا مقتنيات لشهداء الاعتداءين الإرهابيين بطريق دير الأنبا صموئيل المعترف، وشهداء كنيسة مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس بحلوان.