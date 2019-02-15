شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. «التعليم العالي» تنظم فعاليات الملتقى الأول للجامعات «المصرية- السودانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي، الثلاثاء المقبل في دار ضيافة جامعة عين شمس، فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية.

ويشارك في الملتفى 37 جامعة سودانية والعديد من الجامعات المصرية، ضمن البرنامج التنفيذي المشترك المُوقع بين البلدين على هامش القمة الرئاسية بالخرطوم في أكتوبر الماضي.

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ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابي، إضافة إلى زيادة التعاون في البرامج التعليمية والمشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش الملتقى عددًا من الأوراق العلمية، منها: رؤية التعليم العالي في البلدين واستراتيجية البحث العلمي في مصر والسودان والتعاون في مجال البحث العلمي، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة، إلى أن هذا الملتقى يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين وانطلاقا من توجه الدولة المصرية للاهتمام بالعمق الأفريقي لجمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور مرتضى على عثمان، المستشار الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة، أهمية مثل هذه الملتقيات العلمية في توطيد علاقات التعاون وإتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي للعمل المشترك والتكامل في كافة جوانبه العلمية والبحثية وفق الخطط الاستراتيجية للبلدين، مُساهمة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق الرفاهية لشعبي وادي النيل.