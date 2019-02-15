شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نجحنا فى القضاء على داعش ولدينا إعلان مهم خلال 24 ساعة بشأن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "قريبون أكثر من أى وقت مضى للتوصل لاتفاق تجارى مع الصين ، مضيفا :"نجحنا فى القضاء على داعش ولدينا إعلان مهم خلال 24 ساعة بشأن سوريا". وأعرب "ترامب" خلال مؤتمر صحفى، أذاعته فضائية "سكاى نيوز عربية" ، عن عن أمله أن تكون القمة مع زعيم كوريا الشمالية فى هانوى ناجحة، كضيفا "سنواجه الأزمة الأمنية على حدودنا الجنوبية".

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