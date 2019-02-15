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تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن الحوادث الناتجة عن سقوط الأمطار بالقاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب إدارات المرور بالقاهرة و الجيزة ، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة أعلى الكبارى و داخل الأنفاق و المحاور الرابطة بين المحافظتين، بالتزامن مع سقوط الأمطار وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق لمنع الزحام و الإبلاغ عن أماكن تراكمات مياه الأمطار.

 

كما تنسق إدارات المرور مع الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة " 136_ 01155554444".

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كما تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع هيئة الصرف الصحى و المحافظة و الحماية المدنية للعمل على ازالة اى تراكمات لمياه الأمطار و سحب أى تراكمات المياة بمطالع ومنازل الكبارى، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم افراد محددة، وبيان دور كل طرف، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

 

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن اى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" و يتم التنسيق مع كافة الجهات بسبب سقوط الأمطار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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