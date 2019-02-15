المرور: سقوط أمطار بالطرق لم تؤثر على حركة السيارات ونراقب جميع المحاور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اﻹدارة العامة للمرور، إنه يتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، تلاحظ سقوط أمطار من متوسطة إلى متوسطة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.
وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.
كانت موجة من سوء اﻷحوال الجوية ضربت المحافظات، ونتج عنها سقوط أمطار فى الساعات اﻷولى من صباح اليوم الجمعة، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات على كافة الطرق.
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