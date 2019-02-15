شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الرئاسة: لم نسجل حالة هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016 حتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضح خلال لقاءه مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، خاصة فى شمال سيناء.

وكشف بسام راضى، أن موضوع الهجرة غير الشرعية تؤرق للدول الأوروبية، لكن أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قيام مصر بمجهود كبير جدا فى ضبط سواحلها وحدودها، بشكل منفرد بدون أى طلب مساعدات من أوروبا، ولم تسجل مصر أى حالة من التسلل أو الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 حتى اليوم، بدافع طبط الحدود وبدافع إنسانى أيضا، لأن الشاب الذى يتسلل يجد صعوبة ومخاطرة فى عرض البحر وقد تودى بحياته.

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وأضاف راضى، خلال تصريحات للتليفزيون المصرى، أن الإرهاب فى سيناء ليس على أرض سيناء بالكامل، بل على جزء بسيط جدا يقدر بـ 200 كيلو متر مربع من مساحة سيناء الكاملة التى تبلغ 60 ألف كيلو متر مربع، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العملية الشاملة التى بدأت فى فبراير 2018 نجحت لحد كبير جدا فى النيل من الإرهاب وتدمير البنية الأساسية والتحتية لما كان موجود قبل ذلك للعناصر الإرهابية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر لديها خبرة كبير جدا فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على عدة محاور، بجانب الفكر العسكرى والاستخباراتى، كتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامى السمح.

وعن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى هذا العام، أشار إلى أن أوروبا شريك رئيسى لإفريقيا، وهناك تعويل كبير جدا بالتبادل ما بين الأفارقة والأوروبيين على الدور المصرى خلال رئاسته للاتحاد، نتيجة النجاح الكبير الذى حدث فى مصر خلال الفترة الماضية فى ضبط الدولة وتثبيت أركانها وكذلك الإصلاح الاقتصادى، وسيكون هناك تعاون كبير فى الفترة المقبلة.