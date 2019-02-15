شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤتمر ميونيخ يدعو لتوفير الإرادة السياسية لتسوية النزاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر الجميع للاستماع إلى صوت العقل لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لحل وتسوية النزاعات سواء فى أوروبا أو خارجها ، معربا عن قلقه من تراجع الثقة وتأجج الصراعات.

وأشار ولفجانج ايشينجر- فى افتتاح الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية الذى انطلقت أعماله بعد ظهر اليوم الجمعة- إلى تغيير القوى حيث أن العالم الليبرالى الحر أصبح على حافة الهاوية، داعيا القادة إلى تحمل مسئولية إكبر إزاء تقويض أسس المؤسسات التى بنيت على مدى عقود طويلة، وإزاء النزاعات التى تقود إلى انهيار النظام الحر.



وحذر من سباق التسلح وتزايد الجريمة المنظمة، داعيا إلى العمل على حلها من خلال التعاون، مشيرا إلى النجاح الذى يمكن أن تحققه الدبلوماسية.

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وأضاف ايشينجر أن المؤتمر سيبحث فى مستقبل ودور أوروبا التى يتعين عليها القيام بخطوات لدرء المخاطر والتأثير فى التطورات العالمية، محذرا من أن أوروبا معرضة لأن تفقد قدرتها على التحرك، ولكننا نحتاج إلى هذه القدرة والتحلى باستراتيجية لتتجنب أوروبا قدرتها على التحرك والتأثير على الساحة العالمية.



وأشار إلى أنه بغض النظر عن مسألة الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي، إلا أن بريطانيا ستظل جزءا من أوروبا ومن سياساتها الأمنية والدفاعية.