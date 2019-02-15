فيديو.. لحظة "تفجير" خبراء المفرقعات لعبوة ناسفة بميدان الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:

تصوير- فريد قطب:

نجح خبراء المفرقعات بمديرية أمن الجيزة في التعامل مع عبوة بدائية الصنع، وتمكنوا من تفجيرها عن بعد، أسفل الكوبري المعدني القريب من مسجد الاستقامة.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع، في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، لافتا إلى أن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية فرضوا كردونًا أمنيًا وتمكنوا من إحباط استهداف القوات، وإبطال مفعول العبوة.

وتداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تفكيك خبراء المفرقعات للعبوة عن بعد، ما حال دون وقوع ضحايا ومصابين من المدنيين ورجال الشرطة.

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وأظهرت اللقطات، فرض قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط مكان العثور على العبوة، وسط تواجد قيادات وزارة الداخلية، ومديرية أمن الجيزة، وانتشار خبراء المفرفعات والإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء هشام الصاوي.

وكانت قوات الشرطة اشتبهت في جسم غريب أسفل كوبري الجيزة المعدني، وتم إبلاغ شرطة النجدة التي أبلغت غرفة عليات الحماية المدنية.

وحسب مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، فإن قوات الشرطة تمكنت بمشاركة ضباط مباحث قسم الجيزة وفرقة غرب الجيزة، من تفجير القنبلة ما أحدث دوي انفجار.