37 جامعة تشارك في الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية.. الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

ينظم قطاع الشئون الثقافية والبعثات- الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، بمشاركة 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، يومي 19 و20 فبراير الجاري، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابي بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون في البرامج التعليمية المشتركة، والتعاون في مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة الدكتورة رشا كمال- في تصريح اليوم-، أن هذا الملتقى يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين، وانطلاقا من توجه الدولة المصرية للاهتمام بالعمق الإفريقي، وفتح قنوات التعاون بين الجهات المعنية على كافة المستويات لتفعيل وزيادة ودعم التواجد المصري بالقارة الإفريقية، وأن يكون لها دور ريادي نحو تحقيق الرؤية الإفريقية، في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوصيات اللجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية.

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من جهته، أكد المستشار الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة مرتضى علي عثمان أهمية مثل هذه الملتقيات العلمية في توطيد علاقات التعاون العلمي والبحثي بين البلدين وإتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي للعمل المشترك والتكامل في كافة جوانبه العلمية والبحثية وفق الخطط الاستراتيجية للبلدين، مساهمة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق الرفاهية لشعبي وادي النيل.

يأتي هذا الملتقي تنفيذا للبرنامج التنفيذي المشترك بين البلدين، والذي تم توقيعه في أكتوبر 2018م، خلال انعقاد القمة الرئاسية بالخرطوم.

ويناقش الملتقى عددًا من الأوراق العلمية، منها: رؤية التعليم العالي في البلدين، واستراتيجية البحث العلمي في مصر والسودان والتعاون في مجال البحث العلمي، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية.