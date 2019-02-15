استكمالًا للإنجازات.. لجان نقابية بالمحلة تعلن موافقتها على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت عدد من اللجان النقابية بمحافظة المحلة الكبرى، الجمعة، موافقتها على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات وخارطة الطريق.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى، تأييدها للتعديلات، داعيةً العاملين بالمشاركة في التعديلات الدستورية.

فيما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى والعاملين بالمرفق، موافقتها -أيضًا- لإبداء الرأي في التعديلات الدستورية.