أخبار مصر | "سعفان" يكلف القوى العاملة بأسوان بالوقوف على أسباب حريق "بنبان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يكلف القوى العاملة بأسوان بالوقوف على أسباب حريق "بنبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، الإدارية العامة للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة، ومدير مديرية القوي العاملة بأسوان، بمتابعة الحريق الذي نشب بإحدى الشركات التابعة بمشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان التابع لمحافظة أسوان.

وتلقي الوزير تقريرا عبر مديرية القوي العاملة بأسوان يشير إلي أن الحريق الذي حدث بإحدى شركات المشروع جاء نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه، قبل وصول الحماية المدنية.

وسوف يتم إعداد تقرير شامل عقب إجراء تفتيش علي المشروع بداية الأسبوع المقبل من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، للوقوف علي وسائل الحماية المدنية المتوفرة بالمشروع.

انتهاء قبول طلبات التدريب الفندقي للشباب بمكافأة 1300 جنيه

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث، لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه تم الاتفاق مع إدارة الفندق علي زيادة مكافأة التدريب من 1000 جنيه إلي 1300 شهريا، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يشمل 150 متدربًا مجانًا فى الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر، وذلك في مقر فندق إنتركونتيننتال "سيتي ستارز".

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ولفت الوزير، إلى أنه سيتم منح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد نجاحه، مشيرًا إلى أن يشرط فى المتقدم للبرنامج التدريبي، ألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد عن 30 عامًا، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعوقه عن التدريب، وذلك بعد اجتيازه اختبارات القبول فى التدريب، ويقبل جميع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، وخاصة خريجي السياحية والفندقة عالي ومتوسط وفوق المتوسط.

وتقبل الطلبات باليد بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر بالشباك الواحد.

وأوضح الوزير، أن التدريب يأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتى ستارز، الذي يرمى إلى إعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والأشراف الداخلي.

وقال الوزير: إن هناك جهات عديدة تحملت المسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كي تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكد "سعفان" ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب مع باقي الشركات فى جميع القطاعات للمساهمة في تطوير ملف التدريب في مصر، مرحبًا بجميع الشركات التي تود أن تسهم في تطوير ملف التدريب في مصر.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدًة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كي يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريبًا حقيقيًا، وجادً.